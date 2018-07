Albergaria-a-Velha: 305 mil euros de subsídios para as coletividades 19 jul 2018, 17:38 A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha atribuiu 305.150 euros em subsídios anuais a 63 coletividades e associações culturais, recreativas, sociais e desportivas do concelho. Segundo um comunicado, os clubes e associações desportivas com atividade regular receberam a maior ´fatia´ dos apoios, com 183.350 euros, seguindo-se as bandas de música, com 45.000 euros. As coletividades da área cultural, recreativa e social foram contemplados com 44.250 euros, os ranchos e grupos folclóricos, com 23.750 euros e os quatro Agrupamentos de Escuteiros receberam um total de 7.000 euros. Aos grupos de columbofilia, caça e pesca foram atribuídos 1.800 euros. Para além dos subsídios anuais, a autarquia apoio atividades e eventos pontuais desenvolvidos pelas associações e coletividades. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

