Pena suspensa para homem que alvejou sobrinho em discussão familiar 19 jul 2018, 15:30 Um indivíduo de 43 anos de etnia cigana foi condenado a cinco anos, com pena suspensa, por tentativa de homicído do sobrinho durante uma discussão familiar em que esteve envolvido também o pai da vítima, seu irmão. A pena resulta do cúmulo jurídico das penas parcelares por homicídio na forma tentada agravado (quatro anos) e por posse de arma proibida (dois anos e três meses). O Tribunal de Aveiro decidiu cessar a prisão preventiva, ficando o arguido a aguardar em liberdade o trânsito em julgado. O homem beneficiou da ausência de antecedentes, bem como do facto de se ter entregue após os factos e colaborado com as autoridades, nomeadamente ao entregar a caçadeira usada. A juíza presidente entendeu suspender a pena com regime de prova, por ser possível fazer juízo de prognose favorável. "Achamos que pode socializar em liberdade, mas fica com regime de prova, que terá de cumprir, aprender a respeitar os outros e as diferentes formas de viver. Têm os vossos costumes, mas é inadmissível atentar contra a vida de alguém por intolerância", referiu a magistrada. Os factos remontam a 9 outubro do ano passado, ao fim da tarde, num acantonamento em São Salvador, Ílhavo. No início do julgamento, o arguido assumiu quase todos os factos imputados, mas negou que tivesse intenção de matar o familiar e atirou acidentamente. Versão que o coletivos de juizes considerou incongruente. O autor dos disparos terá agido por não aceitar o acolhimento dado pelo irmão ao sobrinho e a uma mulher da mesma etnia, só não provocando a morte por motivos alheios à sua vontade."A 10 metros, um tiro é susceptível de causar lesões que levam à morte", concluiu o acórdão. Após três tiros de caçadeira para o ar, alguns chumbos de um quarto cartuxo, que foi disparado mais próximo, acabariam por atingir a vítima na cabeça, causando ferimentos ligeiros. "Ela trazia para lá homens para fazerem poucas vergonhas, sexo", justificou o arguido ao falar no início do julgamento, alegando receio que pudessem "fazer mal" aos seus filhos, especialmente a uma filha de 12 anos. O homem, que se entregou livremente na GNR após a desavença, afastou, na sua defesa, que o episódio tivessse a ver por não aceitar a relação amorosa do familiar com a mulher em causa, que se dedicava à prostituição. Outra pretensão razão para não aceitar a mudança deveu-se, segundo explicou, ao facto do sobrinho cometer assaltos. A vítima foi atingida de raspão na cabeça por um dos dos tiros de caçadeira semiautomática disparados pelo arguido que, nas declarações prestadas no início de julgamento, negou não só ameaças prévias de morte, como também que quisesse matar. Garantiu ainda que foi o irmão quem começou o tiroteio : "virou-se contra mim e disparou. A minha intenção não era fazer mal, queria acalmá-los. Com o nervoso disparei o gatilho, sem quer. Estava mais ou menos a 10 metros", explicou, confessando, assim, parcalmente os factos imputados que o levam a responder por homicídio qualificado na forma tentada. Os familiares envolvidos figuraram entre as testemunhas. O ofendido informou o tribunal não pretender que o tio fosse condenado e, entretanto, reconciliaram-se. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

