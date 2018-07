A Câmara de Ílhavo formalizou os acordos de cooperação relativos a 2018 com 51 associações locais, "que espelham a atividade, a relevância e o fulgor do associativismo em áreas como o desporto, a cidadania, a juventude, a cultura e a ação social", refere uma nota de imprensa.



O investimento, tido como "significativo", atinge os 192.990 euros. "Uma opção política assumida pela autarquia e não uma obrigação ou imposição legal, tendo sido, por parte das associações e da Câmara Municipal, um ato perfeitamente livre e voluntário, afirmou o presidente da edilidade, Fernando Caçoilo, na abertura da sessão protocolar.



Segundo o mesmo comunicado, a autarquia "tem implementado na sua gestão municipal um rigor e uma transparência permanentes, direcionada a todas as suas áreas de intervenção, mas sempre muito atenta aos problemas do associativismo, reconhecendo que é com esta relação e ligação estreita que é possível construir um território mais qualificado, competente e inclusivo, baseada no envolvimento responsável das associações de âmbitos e naturezas diferenciadas."



O edil deixou também uma nota de preocupação por sentir que nos últimos anos tem havido um envelhecimento dos responsáveis associativos, mesmo nas associações jovens, "sendo notória a necessidade das associações se rejuvenescerem, de encontrarem gente nova para impulsionar as atividades associativas e dar novos rumos ao trabalho meritório que é exercido e que, na maioria dos casos, substitui, em pleno, a responsabilidade social do próprio Estado".