O 3º Open Campus do projeto Smart Green Homes espelhou um "entrosamento enorme" entre as equipas que constituem os dois lados da parceria, considera Sérgio Salústio, administrador da Bosch Termotecnologia.



O diálogo e debate contínuo entre as equipas e o trabalho desenvolvido no âmbito da parceria entre a Bosch e a Universidade de Aveiro (UA), afirma ainda o representante da empresa, “já permitiu adquirir massa crítica e a velocidade de cruzeiro que garante sustentabilidade à parceria”.

Por seu turno, Artur Silva, Vice-reitor da UA para a área de Investigação, considera: “Os resultados apresentados permitem concluir que existe uma muito boa taxa de execução do projeto e excelente taxa de execução de entregáveis, tanto ao nível de artigos e apresentações científicas como de patentes”.



O projeto Smart Green Homes desenvolve-se em torno de quatro áreas de atuação - a Energia, o Ambiente, os Materiais e as Tecnologias de Informação, Comunicação e Eletrónica (TICE) - e nele participam mais de 200 investigadores, de diversas áreas científicas e oriundos de mais de dez nacionalidades. O resultado será a criação de uma nova geração de produtos e serviços Bosch nos domínios das bombas de calor, tratamento de ar, sistemas de aquecimento a gás, sistemas de aquecimento elétrico, tratamento de água e serviços de interface e controlo residencial.



Os objetivos são claros: aumento de mais de 20% da eficiência energética na habitação; a diminuição das emissões de CO2 em mais de 20% por habitação; a diminuição do consumo de água em mais de 50 litros por dia em cada habitação; o aumento do índice de conforto doméstico. No próximo ano está previsto o início da integração das tecnologias nos produtos e da prototipagem.



O Open Campus Smart Green Homes seguinte está agendado para o início de 2019 e marcará a nova fase do projeto que se traduzirá no desenvolvimento de protótipos.



