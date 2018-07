Centro de Artes de Águeda: Oficina “Find the Draw” conduz participantes a explorar a cidade 19 jul 2018, 11:41 Em outubro de 2017 Águeda recebeu o Encontro Internacional de Artes Jovem em parceira com a galeria eborense "TeoArtis" onde dezenas de pequenos e grandes artistas foram desafiados a pintar as ruas da baixa da cidade.



Os resultados foram surpreendentes e podem agora ser visto em "Find the Draw", uma exposição mapeada pelas ruas da baixa onde o espetador, acompanhado de um mapa que que se encontra no CAA e junto de algumas das obras a visitar, poderá descobrir nas lojas, montras, restaurantes, pastelarias ou mesmo na casa dos moradores, cada uma destas obras de arte.



A Oficina “Find the Draw” que agora se realiza segue o conceito da exposição nas ruas da cidade, esta atividade explora a observação, a interpretação e a expressão individual e coletiva através do desenho. Cada participante é convidado a representar o que vê, partilhando diferentes modos de olhar e de registar.



A atividade destina-se a pessoas com mais de 6 anos, tem cerca de uma hora de duração e é totalmente gratuita. Está disponível até 31 de julho.



Mais informações: http://www.centroartesagueda.pt/eventos.php?id=71



Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1 Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)