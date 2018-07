Retomado projeto turístico para as antigas minas do Braçal 18 jul 2018, 13:57 O município de Sever do Vouga prepara uma candidatura a fundos europeus para a requalificação ambiental das antigas minas do Braçal.



Além do complexo mineiro desativado, a proposta, ainda em fase inicial, irá abranger ainda uma intervenção no Rio Mau, retomando, assim, a pretensão de dinamizar para aquela área um projeto turístico.



A ´concept note´ de intenção da candidatura ao programa Life "visa requalificar ambientalmente toda esta região e auxiliar a colmatar os problemas ambientais em estudo", refere a Câmara severense em informação remetida à Assembleia Municipal.



Com este projeto, o município desejar tornar-se "numa referência ambiental, de sustentabilidade, aproveitamento e valorização dos recursos naturais".



O que contribuirá para o desenvolvimento local, nomeadamente na área do turismo de natureza, "promovendo importantes inputs económicos e financeiros" para o concelho.



Com a eliminação do passivo ambiental ligado às antigas explorações mineiras, a autarquia deseja renaturalizar vários sítios e envolventes que já fazem parte da Rede Natural 2000.



O edificado das antigas minas, encerradas há meio século, poderá, assim, ganhar usos turísticos, de recreio e lazer, com novos equipamentos de apoio e infraestruturas, incluindo espaços museuológicos. Está previsto dotar a zona de ciclovias e percursos pedonais.

