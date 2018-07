"Ocupar os tempos livres de forma didática e lúdica". Eram estes os objetivos da iniciativa "Azeméis 360 Semana Jovem", que permitiu a um conjunto de jovens ficarem a conhecer aspetos importantes da história, da gastronomia, da natureza e da cultura de Oliveira de Azeméis.



"Ao longo de uma semana os jovens participaram em atividades diárias que os ajudaram a compreender melhor a realidade oliveirense", refere uma nota de imprensa.



O grupo esteve de visita à Associação de Melhoramentos Pró-Outeiro para ficar a par do trabalho na área da inclusão social com os utentes.



O Parque Temático Molinológico serviu para conhecer e tomar parte no fabrico artesanal do pão e da regueifa de Ul.



A Semana Jovem contou ainda com a sensibilização para o património industrial com uma visita ao Berço Vidreiro. O conhecimento da história de Oliveira de Azeméis envolveu ainda um passeio pela zona antiga da cidade e ainda ao arquivo municipal, com a participação num divertido jogo.



A Semana Jovem terminou com uma caminhada pelos "Caminhos de Ferreira de Castro", incluindo uma passagem pela Casa-Museu de Ferreira de Castro e pelo vale de Ossela que proporcionou aos jovens uma tarde de contacto direto com a natureza.