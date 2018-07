Partindo do espólio e da recolha que o Museu da Chapelaria tem feito em torno da história do chapéu e da sua relação com São João da Madeira, o Festival Hat Weekend aposta na criação de um diálogo entre diferentes comunidades da região, a cultura local e a identidade da cidade.



De 20 a 22 de Julho o Hat Weekend volta à "capital” do chapéu com um festival urbano que vai ocupar a cidade com instalações, concertos, teatro e circo de rua, exposições, artes performativas, residências artísticas, arte urbana, desfiles e experiências imersivas



Mais informações http://www.cm-sjm.pt/pt/agenda/11-cartaz/48-hat-weekend



