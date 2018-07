Uma comitiva de Aveiro liderada pelo presidente da Câmara partiu esta manhã rumo a Oita, no Japão, integrandi uma seleção de futebol sub-14 representante do município.

Do programa oficial da visita, que se prolonga até 25 de julho, consta a assinatura de uma ´Declaração de Amizade´ entre Aveiro e Oita, numa cerimónia a decorrer na próxima segunda-feira, dia 23 de Julho, na Câmara Municipal de Oita.

"A declaração pretende renovar o vínculo de amizade estabelecido até aqui, permitindo novas conquistas e interações futuras, nomeadamente a nível tecnológico, com a participação de Oita e da embaixada do Japão como anfitriões do TechDays 2018, que se realiza de 11 a 13 de outubro, no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro", informa a autarquia.

Por sua vez, a equipa de futebol juvenil composta por jogadores da AD Taboeira e do SC Beira-Mar irá disputar um Torneio Internacional de Futebol, com mais duas equipas japonesas, o Oita Trinita e o Oita All Star Team.

O Torneio acontece este sábado, dia 21 de Julho, no Oita Sports Park soccer field, que no seu conjunto conta com o Estádio Big Eye/Oita Bank Dome, construído para acolher o Campeonato do Mundo de 2002, que se disputou neste país, em coorganização com a Coreia do Sul.

Para além do torneio, a equipa de Aveiro vai orientar um estágio técnico de futebol, com 60 crianças japonesas, com idades compreendidas entre os 6 e os 10 anos. Terão ainda oportunidade de pernoitar em casas de famílias japonesas e experienciar a vida quotidiana japonesa.

A autarquia lembra em comunicado que as cidades de Aveiro e Oita celebram durante a próxima semana 40 anos sob a data início da geminação. Foi a 10 de outubro de 1978 e por desafio da embaixada do Japão em Portugal que se celebrou e oficializou o acordo de geminação entre ambas as cidades.

Nesta relação de quatro décadas e apesar da distância que separa as duas cidades, a relação de amizade cresceu e as relações de intercâmbio a nível cultural, desportivo e escolar, têm sido constantes.

As relações bilaterais de amizade assentam nesta base histórica, em que as cidades não são pontos isolados e precisam de alargar a sua esfera de influência a nível internacional, através da cooperação estratégica, solidariedade e troca de informações relevantes.

No passado mês de junho, Aveiro recebeu um grupo de violoncelistas da cidade de Oita, que ofereceram um concerto à cidade de Aveiro no Centro de Congressos. Nesta ocasião participaram ainda na festa de fim do ano letivo, no Centro Social e Paroquial de Mataduços, "um momento de grande partilha intergeracional e que permitiu criar laços entre comunidades com realidades culturais tão distintas." Um dos marcos históricos desta geminação é "o confronto de tradições, realidades culturais e multiculturalismo".