A Universidade de Aveiro (UA) subiu para 2222 as vagas, no próximo ano lectivo, no que toca à primeira fase, segundo dados divulgados pela tutela.



Verifica-se, assim, um aumento de 108 vagas (2.114 em 2017-18) que reflete a orientação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior de baixar a oferta nas cidades de Lisboa e Porto em benefício de estabelecimentos no restante território nacional.



A primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior arranca esta quarta-feira e até 7 de agosto os estudantes podem concorrer a 50852 vagas, sendo 28138 em universidades e 22714 em politécnicos (mais informação).