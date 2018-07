A quarta jornada do Campeonato de Portugal de Ralicross marca mais uma estreia de José Lameiro, desta vez no Circuito Internacional de Montalegre.



O piloto de Aveiro, que corre com as cores Diatosta/Rialto, terá ali o seu primeiro contacto, o que está a gerar expetativa.



"Esta pista do Campeonato do Mundo, Montalegre, será mais uma esteia para nós e mais um desafio para superar. Estamos certos de todas as dificuldades, mas mais confiantes também", disse citado numa nota de imprensa da equipa.



"O nosso objetivo é terminar a prova, mantendo o segundo lugar no Campeonato. Nesta jornada, esperamos mais pilotos na nossa categoria, a Super Car, o que é sempre muito bom", acrescentou.



José Lameiro endereçou um convite aos amhtes da modalidade. "Encontramo-nos lá, apareçam em força, pois a festa vai ser animada", garantiu.



Devido à sua vida profissional muito preenchida, José Lameiro vai conhecer o traçado no próprio dia da corrida. Mais um ´handicap´ que dá aos seus adversários, embora o piloto esteja confiante em alcançadar "um bom resultado".



Como habitualmente, vai competir com o Seat Leon Rx, preparado e assistido pela Simparacing. Um carro que tem vindo a evoluir, desde que foi adquirido na Alemanha.



A jornada inicia-se pelas 14:00 do próximo sábado. Depois, domingo, tem o reinício marcado para as 9:30.



Para o segundo dia da prova, "pelas promessas já feitas nas redes sociais, certamente que José Lameiro vai ter forte claque, a puxar pelas suas cores", antevê a sua equipa.