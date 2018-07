O Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) foi contemplado com um dos 33 compressores cardíacos externos que o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) distribuiu por instituições do Serviço Nacional de Saúde (SNS), com o apoio da Fundação EDP.



A entrega dos equipamentos teve lugar ontem, com o CHBV a fazer-se representar pela sua presidente, Margarida França, e pela diretora do serviço de urgência, Elsa Rocha. Esta última, citada em nota de imprensa manifestou a sua satisfação pelo facto da Viatura Médica de Emergência (VMER) de Aveiro passar a estar equipada com um compressor cardíaco externo. "Uma enorme mais-valia, na medida em que se trata de um equipamento que assegura manobras de reanimação, nomeadamente compressões torácicas, até agora feitas exclusivamente de forma manual, de forma ininterrupta, tornando-as mais eficazes" a também responsável pela VMER de Aveiro.



Também ao nível da gestão dos Recursos Humanos, a presença do compressor cardíaco externo permite que um segundo elemento (agora necessário na reanimação manual) possa ficar liberto para outros procedimentos necessários.