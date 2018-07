Voluntários apoiam Fundação Mão Amiga a restaurar casas para famílias carenciadas de Sever do Vouga 17 jul 2018, 15:41 42 jovens voluntários instalam-se em Sever do Vouga, entre 18 e 29 de julho, para proceder a obras de reabilitação em oito habitações degradadas, orientados por mestres de obra e apoiados por várias instituições da comunidade local.



A iniciativa partiu da Fundação Mão Amiga, uma instituição de cariz solidário, em parceria com a Câmara local e a associação ´Just a Change´, entre outros parceiros sociais.



"O nosso projeto visa a melhoria habitacional, para proporcionar aos beneficiários uma vida mais condigna, segura, higiénica e confortável. Sendo a recuperação efetuada por jovens, ajuda a desenvolver uma dinâmica diferente na habitação e no agregado familiar. Criam-se laços fortes de amizade, companheirismo e, ao mesmo tempo, envolvem os próprios membros da família nesta mudança", explicou Edite Matos, presidente do Conselho de Administração da Fundação Mão Amiga, citada numa nota de imprensa.



O grupo de voluntários é constituído por estudantes universitários que chegam de todo o País, incluindo da Universidade de Aveiro, e por jovens de Sever do Vouga.



A requalificação das casas engloba a substituição de telhados, forros e soalhos, e a melhoria e/ou construção de casas de banho, bem como outras obras específicas adequadas às necessidades de cada habitação.



A intervenção planeada permite a cada família continuar a residir na sua habitação durante as obras.



Os voluntários trabalham de segunda a sábado, entre as 9:00 e as 18:00, e ficam alojados no VougaPark, uma incubadora de empresas municipal. O programa inclui ainda atividades de lazer, como um almoço campal, atividades exteriores de desporto e aventura marcadas para o dia 22 de julho, e ainda um arraial solidário com jantar e música ao ar livre no dia 28 de julho, para convívio dos voluntários, beneficiários, parceiros e todos os envolvidos neste trabalho de ação social.



Algumas das famílias envolvidas neste projeto iniciaram o seu processo através de candidatura voluntária, e as restantes foram selecionadas em conjunto pela Fundação Mão Amiga e pela autarquia de Sever do Vouga. "Trata-se de famílias comprovadamente carenciadas e com habitações degradadas", refere o comunicado.



Sedeada em Sever do Vouga, a Fundação Mão Amiga nasceu em 2009 e tem como objetivo apoiar qualquer indivíduo ou agregado familiar, a nível nacional, no âmbito psicossocial, jurídico, educacional, habitacional, da saúde, da formação, ou outro que seja reconhecido como incentivo à promoção individual e/ou familiar.

