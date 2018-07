A Unidade de Ação Fiscal da GNR, através do Destacamento de Ação Fiscal de Coimbra, apreendeu cerca de 2565 artigos contrafeitos, no concelho da Mealhada.



No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária realizada no dia 13 de julho, os militares encontrraram 2340 polos, 180 pares de calças e 45 conjuntos de calção/t-shirt.



A mercadoria apreendida teria um valor de mercado estimado em cerca de 80 mil euros.



Como resultado desta ação foi elaborado um auto de notícia pelo crime de contrafação e identificados dois homens, com 45 anos.



"O objetivo principal destas apreensões é garantir o cumprimento dos Direitos de Autor e Direitos Conexos e da Propriedade Industrial, visando essencialmente o combate à contrafação, ao uso ilegal de marca e a venda de artigos contrafeitos, uma vez que o uso ou o consumo deste tipo de produtos poderão ser perigosos para os consumidores, devido à falta de controlo durante a sua produção e do respeito pelas condições de segurança", explica a Guarda.