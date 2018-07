Anadia: Partilha e reutilização de manuais escolares 17 jul 2018, 11:37 A Câmara Municipal de Anadia está a promover mais uma edição do projeto “De mão em mão!”, dando, assim, continuidade ao serviço de reutilização de manuais escolares que vem proporcionando às famílias do concelho. Neste projeto, destinado a encorajar a partilha e a reutilização de manuais escolares, com vista à sua rentabilização, a autarquia conta com a colaboração do Agrupamento de Escolas de Anadia, da Escola Profissional de Anadia, e dos colégios Nossa Senhora da Assunção e Salesianos de Mogofores. Podem candidatar-se ao usufruto dos manuais, os alunos matriculados nestes estabelecimentos de ensino, que, cumulativamente, se encontrem inscritos como utilizadores da Biblioteca Municipal de Anadia. Na cedência dos manuais, é dada prioridade aos alunos abrangidos pelo 1.º escalão do Abono de Família, seguindo-se os alunos do 2.º e do 3.º escalões. Os critérios de cedência contemplam ainda os alunos provenientes de famílias encaminhadas pelos serviços de ação social que integram a Rede Social de Anadia, e a ordem de entrada dos pedidos. Para manifestarem a sua intenção de beneficiar do projeto, os candidatos devem dirigir-se à Biblioteca Municipal e preencher o respetivo formulário . As respostas às solicitações serão dadas entre os próximos dias 6 e 11 de agosto, estando a satisfação dos pedidos condicionada ao número de exemplares disponíveis para empréstimo. São aceites manuais de todos os níveis de ensino, em vigor entre 2014 e 2018, em bom estado de conservação, os quais devem ser entregues na Biblioteca Municipal de Anadia. Os exemplares emprestados deverão ser devolvidos a este serviço até ao dia 29 de junho de 2019, em bom estado de conservação. O dano ou a não devolução dos manuais emprestados implica a penalização do utilizador, ao qual fica vedada a possibilidade de continuar a beneficiar deste projeto. Município de Anadia Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

