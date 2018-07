A Câmara Municipal de Ovar decidiu não só manter como incrementar o apoio a associações protetores de animais de companhia locais.



A APADO - Associação Protetora dos Animais Domésticos de Ovar e a MARANIMAIS - Movimento de Apoio e Reinserção de Animais vão beneficiar de investimento municipal de 18.500 euros,



Segundo informa a edilidade, estas associações têm vindo a exercer a sua atividade no âmbito da defesa e proteção dos animais domésticos, contribuindo para a promoção da saúde e de prevenção de doenças.



A APADO receberá o valor de 15.500 euros, dos quais 10.500 destinam-se a fazer face a despesas de funcionamento, três mil são consignados à esterilização de cadelas e dois mil à esterilização de gatas.



A edilidade transferirá uma verba adicional de 15 mil euros para a APADO ao abrigo da “Campanha de Apoio à esterilização de Cães e Gatos” lançada pelo Governo através de despacho, pretendendo o município vareiro promover a sua dinamização no concelho através do incremento do apoio à APADO, atenta a vocação e ação prosseguida pela associação, e a inexistência, ainda, de um Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia na área geográfica de Ovar.



"A Câmara Municipal de Ovar já efetuou as diligências necessárias conducentes à restituição desta verba, conforme previsto no mesmo despacho, tendo o Governo disponibilizado 500 mil euros para este projeto, no máximo de 15 mil euros por município", refere o comunicado.



A MARANIMAIS receberá o valor de três mil euros, dos quais dois mil destinam-se a fazer face a despesas de funcionamento, 650 euros para a esterilização de cadelas e 350 euros para a esterilização de gatas.