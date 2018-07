Albergaria-a-Velha: Frossos recebe via ciclável 17 jul 2018, 11:19 A Câmara Municipal de Albergaria-a-Velha está a construir uma via ciclável na Estrada Nacional 230-2, em Frossos, acompanhando o percurso do Rio Vouga.



A obra, orçada em cerca de 150 200 euros, tem um prazo de execução de 90 dias, informa um comunicado.



"A criação da via ciclável tem como objetivo promover a mobilidade sustentável e os modos alternativos de transporte (modos suaves), salvaguardando a segurança dos ciclistas e peões", adianta a Câmara.



Não obstante estar-se perante uma estrada nacional, a via encontra-se no limite do perímetro urbano de Frossos, pelo que a existência de uma via ciclável favorece as deslocações de curta distância na localidade.



A ciclovia vai resultar do alargamento da berma na margem sul da via, com a projeção do talude existente e sem diminuir a largura das faixas de rodagem. O troço vai ligar Frossos à freguesia de Angeja e terá uma largura de 2,5 metros, com pavimento em betuminoso colorido e passadiços de madeira. O projeto inclui ainda a colocação de sinalização vertical e horizontal.



É de referir que a via ciclável vai integrar o Percurso Pedestre (PR4) da Pateira de Frossos.



António Loureiro, presidente da autarquia albergariense, salienta no comunicado que "a criação da via ciclável em Frossos integra a estratégia do Município de ligar as várias freguesias através de ciclovias".



É a terceira via ciclável que a Câmara Municipal executa - após a construção de estruturas para ciclistas e peões na freguesia de Albergaria-a-Velha e Valmaior e na freguesia da Branca – sendo o investimento total superior a meio milhão de euros.

