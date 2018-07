Autarquia de Anadia chegou a acordo com sindicatos de trabalhadores 16 jul 2018, 19:58 Os trabalhadores do Município de Anadia irão estar abrangidos pelo novo Acordo Coletivo de Empregador Público (ACEP). A autarquia formalizou o entendimento, no passado dia 12 de julho, com o Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas, Concessionárias e Afins (STAL) e com o Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (SINTAP).



"Este instrumento vem regular coletivamente alguns aspetos das relações de trabalho, dentro dos limites fixados na lei, em matéria de organização do tempo de trabalho e de segurança", adianta a autarquia em comunicado.



O acordo foi, inicialmente, negociado com o STAL, por se tratar da associação sindical que conta mais associados entre os trabalhadores da autarquia, pese embora a larga maioria destes não se encontrar sindicalizada. Posteriormente, a negociação foi também alargada ao SINTAP, sendo o teor do documento resultado dos contributos apresentados pelos intervenientes no referido processo negocial, e, neste sentido, da inteira responsabilidade das três entidades, explica a edilidade bairradina. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

