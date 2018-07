Acidente em Sever do Vouga provocou três feridos, um dos quais grave 16 jul 2018, 19:54 Uma colisão rodoviária, esta tarde, em Sever do Vouga, provocou ferimentos em três pessoas, uma das quais, do sexo feminino, inspirava cuidados.



Os sinistrados foram encaminhados em ambulâncias dos bombeiros locais para o hospital de Aveiro.



A vítima mais grave, com cerca de 50 anos, sofreu lesões nos membros inferiores e na grelha costal, tendo sido desencarcerada.



O acidente ocorreu na estrada secundária junto a Ermida (ligação a Couto Esteves), pelas 18:40.



16 efetivos com sete veículos estiveram envolvidos no socorro.

