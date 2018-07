Vale de Cambra investe meio milhão de euros no restauro da Bibilioteca Municipal 16 jul 2018, 18:29 A reabilitação do edifício da Biblioteca Municipal de Vale de Cambra "já decorre a bom ritmo, para uma intervenção que vai solucionar diversos problemas que foram surgindo ao longo dos últimos anos", informa a edilidade local.



Segundo o comunicado, as obras são financiadas através do fundo europeu Portugal 2020, representando um investimento de perto de meio milhão de euros.



De acordo com José Pinheiro, presidente da Câmara Municipal a intenção passa por "operar uma remodelação profunda, muito necessária, e que dignificará ainda mais este importante espaço municipal de Cultura."



"Com estas obras vamos solucionar problemas de fundo como a climatização, a cobertura do edifício, a caixilharia e outros problemas estruturais. Não tenho dúvidas de que ficará muito mais operacional, cómodo e acolhedor para todos os que fazem uso dele, mas também para os que aqui trabalham, diariamente, procurando assim, prestar um bom serviço à comunidade", refere ainda o autarca no comunicado.



O prazo de execução é de 150 dias.

