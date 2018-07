Autarquia de Oliveira do Bairro vai fazer limpeza de terrenos junto a zonas industriais 16 jul 2018, 17:10 A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro vai avançar com ações de limpeza de terrenos junto às zonas industriais e em alguns troços da rede viária do Concelho, no âmbito do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios.



Para Jorge Pato, Vice-Presidente da autarquia, “estes trabalhos são de extrema importância para a prevenção dos incêndios e a Câmara Municipal está a fazer tudo o que está ao seu alcance para que tragédias como as do ano passado não se repitam”. Para que este objetivo seja alcançado, o autarca conta “com a colaboração e o apoio dos proprietários e administradores dos terrenos onde serão feitas as intervenções, no sentido de aumentar a proteção e segurança de pessoas e bens”.



Estas ações de gestão de combustível serão efetuadas nas faixas envolventes às Zonas Industriais de Oliveira do Bairro, Norte e Poente, Vila Verde, Oiã, Silveiro, Palhaça e Bustos e nos troços da rede viária entre Lavandeira e Serena, Montelongo e Passadouro, Águas Boas e Vila Nova (área não ardida) e Rua da APALB, em Bustos.



Os proprietários, seus representantes ou administradores das propriedades, além de estarem obrigados por lei a facultar os acessos às propriedades, poderão acompanhar os trabalhos e proceder à remoção dos materiais resultantes das ações de gestão do combustível. Na impossibilidade de se proceder a esses trabalhos, por causa imputável aos proprietários, seus representantes ou administradores, serão desencadeados os procedimentos legalmente previstos.



Os trabalhos de gestão de combustível serão efetuados numa faixa com largura de 100m na área envolvente às zonas industriais e de uma faixa de 10m de cada um dos lados da rede viária, procedendo-se ao corte do mato, ao distanciamento mínimo de 5m entre as copas das árvores e dos arbustos e as edificações, ao afastamento entre as copas de 10m, no caso do pinheiro bravo e eucalipto, e 4m nas outras espécies florestais, bem como à desramação de 50% da altura da árvore até que esta atinja os 8m.



A autarquia de Oliveira do Bairro disponibiliza o seu Gabinete Técnico Florestal para esclarecer os proprietários e outros interessados sobre esta iniciativa. O contacto poderá feito telefonicamente às 4.ªs feiras, através do número 234 732 100, ou presencialmente (com marcação prévia) às 5.ª feiras, entre as 9h00 e as 12h30 e entre as 13h30 e as 16h30.

