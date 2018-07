A Câmara de Águeda assinalou, este domingo, a entrega à comunidade do projeto "Requalificação do Parque da Vila – Miragaia", que foi executado no âmbito do Orçamento Participativo de Águeda.



O novo Parque da Vila – Miragaia, em Aguada de Cima, resultou de uma proposta apresentada pelos munícipes Irene José de Almeida Henriques e Fernando de Oliveira Pereira,para "dotar a área central de Aguada de Cima de um novo espaço de lazer onde as pessoas podem passear, descansar, ou ainda usufruir dos equipamentos desportivos ali presentes."



O orçamento atingiu os 48 mil euros.



O Orçamento Participativo de Águeda permite aos residentes locais maiores de 16 anos, naturais e/ou que vivem ou estudam no concelho de Águeda, decidirem sobre uma parte do orçamento municipal.



Em cada uma das edições o executivo municipal destacou uma verba de 500 mil euros para projetos.



Uma forma de reforçar " a participação dos cidadãos, fomentando uma sociedade civil forte, ativa e criativa, no caminho de um desenvolvimento sustentável do concelho e da promoção da qualidade de vida."