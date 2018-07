Segurança Social: Atendimento por marcação em mais Serviços Locais de Atendimento do distrito de Aveiro adiada 16 jul 2018, 13:55 A Segurança Social adiou a ativação de mais quatro Serviços Locais de Atendimento do distrito de Aveiro com atendimento por marcação.



Espinho, Fiães, Ovar e Oliveira de Azeméis deveria passar a ter essa facilidade a partir da próxima semana, informava uma nota de imprensa do Instituto da Segurança Social depois corrigida "tendo em conta que a referida implementação foi adiada."



Será possível, quando operacional, marcar através do portal da Segurança Social, em www.seg-social.pt, sem custos associados para o cidadão.



O sistema de atendimento por marcação possibilita aos cidadãos a comodidade de serem atendidos na data e hora previamente agendadas, sem terem de permanecer em filas de espera.



O Instituto da Segurança Social tem vindo a alargar o sistema de marcação de atendimento em vários serviços por todo o país "com comprovada satisfação por parte dos cidadãos".



O objetivo passa por "humanizar e otimizar os serviços, reduzindo a espera e aumentando a eficácia na capacidade de resposta."



O Serviço Informativo da Sede do Centro Distrital de Aveiro, os Serviços de Atendimento de Santa Maria da Feira e de São João da Madeira, e a Loja do Cidadão de Aveiro, também já dispõem de atendimento por marcação.

