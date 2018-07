Dia 20 de julho.

A Direção da AEVA e da sua Escola Profissional de Aveiro organizam o evento “Eu Consigo! Multi Speech”, , pelas 14:00, no Centro Cultural e de Congressos de Aveiro, em Aveiro.



Programa:



14:00 Receção

14:30 Abertura: Apresentação das turmas finalistas dos Cursos Profissionais

14:40 Mensagem de Boas Vindas

14:50 Apresentação do Júri de feedback

15:00 “EU CONSEGUI” Multi Speech

Iniciativa | autonomia | criatividade | persistência | cooperação | responsabilidade | flexibilidade | otimização

16:20 Momento Musical

16:40 Market Me: momento networking



Com base no princípio do pitch, mas elevando-o para as múltiplas formas de comunicação | mostra | exibição levamos a cabo consigo, o “Eu Consigo! Multi Speech”. Pretende ser um momento em que todos os alunos finalistas da Escola Profissional de Aveiro mostram, de múltiplas formas e à sua medida, que conseguiram. A mostra é “multi” porque são múltiplos os alunos, porque multiplica perfis/cursos porque utiliza múltiplas formas de expressar, recorrendo às suas múltiplas inteligências.