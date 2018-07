A Universidade de Aveio surge na excelente posição 51-75, no contexto europeu, no novo ranking do Times Higher Education (THE) dedicado ao Ensino.



UA_Online *



Para além do ranking geral que avalia instituições de ensino superior de todo o mundo, e do ranking das instituições com menos de 50 anos, surge agora uma terceira avaliação dedicada ao ensino.



Uma avaliação das instituições de ensino superior europeias, tendo por base critérios focados no ensino, no ambiente de aprendizagem e nos resultados dos estudantes, resulta num novo ranking do Times Higher Education, a terceira tipologia.



Os critérios considerados neste novo ranking reúnem-se em quatro grandes áreas: envolvimento com os estudantes, recursos e condições para o ensino, resultados académicos e ambiente de ensino e aprendizagem.



No ranking geral mundial, publicado recentemente, a UA melhorou a sua prestação em relação à edição anterior, tendo subido de forma determinante na visibilidade internacional.



A avaliação por áreas científicas da UA mostra que as Engenharias e Tecnologias, Ciências da Vida e Ciências Sociais surgem entre as posições 301 e 400, logo seguidas pelas Ciências Físicas que aparecem entre as posições 401 e 500.



