14ª edição da Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro 15 jul 2018, 19:55 O Executivo Municipal deliberou aprovar o regulamento de concurso da 14ª edição da Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro, que decorrerá no terceiro trimestre de 2019, entre 2 e 30 de novembro. Num primeiro momento irão decorrer as pré-inscrições, podendo os artistas manifestar o interesse em apresentar obras a concurso, entre os dias 1 de janeiro e 14 de fevereiro de 2019, no Museu da Cidade de Aveiro, sita Rua João Mendonça, n.º9-11, 3800-200 Aveiro, ou através de We Transfer, para o e-mail bienalceramica@cm-aveiro.pt . Poderão participar na Bienal os artistas, nacionais e estrangeiros, com o máximo de duas obras,com data de produção não superior a três anos, que serão selecionadas pelos membros do júri. As obras poderão ser trabalhos individuais ou coletivos. O certame vai atribuir três prémios: 6000 euros para o primeiro, 4000 euros para o segundo e 2500 euros para o terceiro prémio. Para além destes prémios, o júri poderá atribuir Menções Honrosas. As obras premiadas, excluindo as Menções Honrosas, ficam a pertencer à Câmara Municipal de Aveiro. A Bienal Internacional de Cerâmica Artística de Aveiro constitui uma referência internacional no setor, afirmando-se, desde 1989, como montra de inovação e desenvolvimento técnico, sendo que a edição de 2019 visa contribuir para a produção de cerâmica artística contemporânea, através do estímulo à experimentação e à criatividade, constituindo-se como um polo dinamizador de novas tendências da cerâmica contribuindo para uma formação didática e para o desenvolvimento de caráter cultural.

