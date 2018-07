Exposições no Museu do Vinho, Anadia 15 jul 2018, 19:40 Neste novo ciclo de exposições temporárias, o Município de Anadia faz como que um regresso às origens da sua relação próxima com os artistas plásticos de Anadia e da Bairrada. Ao acolher, no Museu do Vinho Bairrada, as obras de Dina Lopes, Pedro d’Oliveira, DoAmaral, e da Associação dos Artistas Plásticos da Bairrada (AAPB), a autarquia recorda 1993, o ano em que tudo começou.



