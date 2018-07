O Parque da Cidade, na Mealhada, já foi intervencionado, bem como o Parque do Lograssol, tendo sido realizada a limpeza do Jardim Público da Pampilhosa, refere um comunicado.



PO Parque do Lograssol está agora em melhores condições para os piqueniques de verão e a Quinta da Nora, na Mealhada, foi também sujeita a uma intervenção.



A autarquia, "apesar das diversas notificações à Infraestruturas de Portugal, acabou por se substituir à responsabilidade desta empresa pública na limpeza de passeios ao longo do IC2, na Mealhada, e outros espaços serão objeto do corte de ervas e relvas na cidade."



O Parque do Lago do Luso será parcialmente intervencionado já que parte do mesmo está interdito ao uso recreativo, devido aos trabalhos preparatórios para a obra de reparação do aluimento de terras junto ao Pavilhão e Piscina Municipais.



As condições meteorológicas proporcionaram um crescimento e proliferação anormal de ervas, o que obrigou à alteração do planeamento dos serviços municipais.



A Câmara explica que tem tido alguma dificuldade em contratar trabalhadores para os quadros, tendo o mesmo sucedido com empresas, existindo casos de empresas que se dedicam a esta atividade que não se mostraram disponíveis para os trabalhos que lhes foram propostos. Ainda assim, o município continua a tentar contratar pessoal para integrar a equipa de Espaços Verdes Municipais.



Nos últimos dias,conseguiu contratualizar com uma empresa alguns serviços, o que permitiu avançar em várias frentes no que respeita à limpeza de espaço verdes.