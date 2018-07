Arte Medieval no Museu – visita a um núcleo temático 14 jul 2018, 14:52 A Arte Medieval reflete uma manifestação de relevância significativa para a perceção total de toda a abrangência política, social e religiosa deste período pois relaciona-se e difunde-se em todos os sectores desta sociedade. Museu de Santa Maria de Lamas

02 a 31 de julho - 09:30h às 12:30h/14h às 17:30h

Entrada: adulto: 3 €, Seniores, estudantes, portadores de cartão-jovem: 2 €, gratuito para crianças com menos de 5 anos.



Destinatários: geral

Marcação prévia para visitas orientadas Após a devida contextualização histórica, partindo de três exemplares de expressões artísticas medievais existentes no espólio do MSML e respetivas réplicas em cortiça - que exprimem três tipologias de arte sacra, distintas e muito difundidas a nível nacional e internacional – convidamos os nossos visitantes a viajar no tempo rumo à Viagem Medieval.



A caminho da Viagem Medieval no Museu – Oficinas de expressão plástica



02 a 31 de julho - 10h-12h/14:30h-16:30h

Entrada: 3€



Destinatários: ensino pré-escolar ao 3.º ciclo, seniores e famílias (possibilidade de adaptação a outros grupos)

Marcação prévia.



Proporcionando ao participante uma sensibilização para a arte do período medieval, suas utilizações e diversidade temática, o Serviço Educativo do Museu vai promover oficinas de expressão plástica, especialmente dirigidas a crianças e famílias, nas quais os participantes vão transformar-se em verdadeiros artistas e criar acessórios medievais - espadas, escudos, coroas, grinaldas ou joias em cortiça.



Mais informações https://www.facebook.com/museudelamas/.



