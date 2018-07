Resíduos: Bloco quer esclarecimentos sobre derrota judicial e defende serviço público 14 jul 2018, 12:33 Foi tornado público pelo Presidente da Câmara que a SUMA ganhou a ação judicial contra a autarquia relativa ao concurso de recolha de resíduos urbanos. Em causa pode estar o pagamento de uma indemnização. Bloco quer esclarecimentos e defende que a recolha e tratamento de resíduos urbanos deve ser um serviço público. O Presidente da Câmara admite que irá tentar efetivar o contrato resultante do concurso contestado e que isso pode levar a autarquia pagar uma indemnização à empresa. Relativiza no entanto essa eventual verba indemnizatória com os ganhos do novo contrato. O Bloco contesta o discurso desresponsabilizador dos actos dos decisores públicos. O Bloco quer esclarecimentos sobre a decisão judicial. Quer ainda saber se há alguma decisão dos tribunais sobre se o prazo para evitar a renovação automático do contrato com a SUMA terá sido ultrapassado ou não. Recordamos que Ribau Esteves neste processo interrogava "se não há setores como este, em que temos de voltar a municipalizar". O Bloco de Esquerda considera que não basta identificar o problema, é preciso ser consequente. Assim, defende que este sector seja um serviço público. Alerta ainda para o perigo eminente da recolha de resíduos ser entregue ao mesmo grupo económico que ficou com a concessão dos transportes públicos. No que respeita ao tratamento, o Bloco contesta a exigência da ERSUC de aumentar a tarifa em 60%, o que mostra bem o resultado da privatização deste sector.O Bloco opõe-se ainda à instalação de um aterro industrial em Eirol. BE de Aveiro Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

