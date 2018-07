Ponta final intensa do Festival dos Canais, em Aveiro 14 jul 2018, 10:23 O Festival dos Canais viverá, que arrancou a meio da semana, tem este sábado um dia importante.



A Câmara de Aveiro, entidade organizadora, dá destaque para o final de dia, a partir das 23:30, com um espectáculo de rua "único e irrepetível", protagonizado pela companhia francesa ´Plasticiens Volants´.



"Um novo começo" é o mote do conto visual, que traça as andanças de um povo viajante, e que culmina na chamada do público à beira do canal, para um final pirotécnico apoteótico.



Antes, a partir das 22:00, sobe ao palco do cais da Fonte Nova a cantora Carolina Deslandes.



A edilidade garante que o Festival dos Canais tem "mobilizado milhares de pessoas para os mais de 200 espetáculos de rua que, por estes dias, têm animado praças, jardins e equipamentos culturais da cidade."



O programa cultural e artístico arranca às 10:00 com o mercado comunitário "Artes no Canal - Mercado de Fusão" que concentra na zona histórica artesanato tradicional, urbano e decorativo, reciclagem e artes plásticas.



À mesma hora, o "Jardim das Brincadeiras" convida as famílias a participar em várias oficinas criativas.



As ações acontecem no Cais da Fonte Nova, onde há ainda uma Sala de Estar, uma Pista de Dança, o Cantinho da Biblioteca, Jogos Tradicionais e um agradável espaço de piquenique.



Para além dos Buga Tour, que convidam a conhecer os Canais através da bicicleta, estão previstos Dj’s sets, Paradas de Mimos, atuação da Fanfarra dos Canais, performances interativas e a atuação do chileno Su-Seso Talandro, cuja improvisação no tráfego da cidade tem causado grande furor junto do público.



Ainda durante o dia de amanhã, é possível assistir à performance de Adam Read, que foi um dos principais palhaços do Cirque du Soleil, e dos Malaxe que têm transformado a Rua Dr. Nascimento Leitão, junto ao Hotel Imperial, num mega estendal.



No último dia, destaque para "Lightscape - Holy Nothing", uma instalação interativa onde todos os públicos podem explorar, manipular e criar música, paisagens cénicas e jogos de luz, e para o "Phonopentatube" dos ´Crashh´, uma instalação que percorre uma ponte, através do caos organizado em muito metros de tudo plástico afinado numa escala pentatónica, assim como para Funky Beach, um espaço relaxado e tropical, com palmeiras, espreguiçadeiras e coktails variados, que oferece todos os dias música variada assinada por diferentes Dj’s.



O Festival dos Canais termina com a atuação de Miguel Araújo, no palco do Cais da Fonte Nova, seguindo-se o último espetáculo do "Pequeno Gigante de Luz" que percorre as ruas e os canais de Aveiro, entre o Cais da Fonte Nova e o Rossio. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)