Projecto de requalificação do centro de Ílhavo “não será polémico” como o do Rossio em Aveiro - Fernando Caçoilo (Terra Nova) 13 jul 2018, 18:31 O Centro Escolar da Gafanha de Aquém, a requalificação do centro de Ílhavo e do antigo Quartel de Bombeiros e a expansão da Rede de Saneamento na Gafanha de Aquém são apostas assumidas pela Câmara de Ílhavo que a Junta de São Salvador valoriza na sede de Freguesia e no lugar da Gafanha de Aquém.



No dia em que a cidade de Ílhavo assinala o 28.º aniversário da elevação a cidade, a Câmara e a Junta uniram-se numa ´jornada de trabalho´ (ler artigo).

