Aveiro: Empreitadas da antiga estação da CP e do nó do ISCA com desenvolvimentos 13 jul 2018, 11:07 A Câmara de Aveiro lançou a concurso público a requalificação da antiga estação da CP e a reformulação do nó da avenida da Universidade, junto ao ISCA.



No caso do edifício da antiga estação a obra foi adjudicada por 694.270 euros, com um prazo de execução previsto de 450 dias.



A empreitada permitirá "conservar um dos edifícios mais notáveis da cidade mas em estado de degradação acelerado, mantendo as suas características originais, preservando os painéis azulejares que o decoram e dotando-o de condições de conforto para a receção de visitantes e promoção de produtos característicos da região."



Quanto à reformulação do nó junto ao ISCA, foi aprovado o projeto de execução, seguindo-se o concurso para a empreitada por 254 mil euros, que terá um prazo de execução previsto de 180 dias.



A obra de qualificação da rede viária é assumida como "de enorme importância, dada necessidade de melhoria das condições de segurança para o peão, ciclista e automobilista, no cruzamento semaforizado existente na Avenida da Universidade com a Rua Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Aveiro, junto ao ISCA-UA."



Igualmente a concurso público está a obra de reabilitação da Rua Clube dos Galitos, junto ao canal central. O valor base é de 72.642 euros e o prazo de execução de um mês.



O projeto prevê intervenções ao nível da pavimentação, sinalização vertical e horizontal, numa área de 2.735 m2.



A reabilitação "é uma necessidade devido ao seu estado de degradação atual, numa altura em que a Câmara Municipal de Aveiro tem em execução vasto conjunto de intervenções (em fase de projeto, concurso e obra) ao nível da qualificação da rede viária por todo o município."



O executivo deu luz verde ainda a abertura de concursos para obras de recuperação de quatro habitações sociais na Cova do Ouro, pelo valor base de 68.646 euros e prazo de execução de 60 dias e para a execução do Parque Canino na Forca Vouga (33.341, euros e prazo de execução previsto de 90 dias".



O Parque Canino fica do lado nascente do Centro de Congressos, junto à Linha do Norte, em frente ao Pavilhão do Galitos, uma zona de fácil acesso.



O Parque Canino fica do lado nascente do Centro de Congressos, junto à Linha do Norte, em frente ao Pavilhão do Galitos, uma zona de fácil acesso.

Além da vedação, caixa sanitária, zona de estar para as pessoas que acompanham os animais e iluminação pública, o Parque Canino terá elementos recreativos com escadas, barreiras de salto, prancha e túnel.

