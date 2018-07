Ações no Arouca Geopark 13 jul 2018, 10:48 ‘Nestas férias, a ciência sai à rua’ é o mote do Ciência Viva no Verão, edição 2018, à qual a AGA – Associação Geoparque Arouca volta a aderir. De 15 de julho a 15 de setembro, venha descobrir as diferentes áreas do Arouca Geopark, através das ações que darão, aos participantes, a oportunidade de conhecer a geologia e biologia dos Passadiços do Paiva e da Serra da Freita.



Ações no Arouca Geopark



» 18 de julho | Geomorfologia e interpretação da paisagem - Passadiços do Paiva (colaboração de Paulo Pereira da Universidade do Minho) » 24 de julho | Vallis Nostrum: Povoamento Romano no Vale de Arouca (colaboração de Marta Correia, António Manuel Silva e Paulo Lemos do Centro de Arqueologia de Arouca) » 27 de julho | Borboletas, libélulas e libelinhas – Passadiços do Paiva (colaboração de Eva Monteiro da TAGIS – Centro de Conservação das Borboletas de Portugal) » 4 de agosto | Birdwatching na Serra da Freita (colaboração de Ricardo Brandão da CERVAS - Centro de Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens) » 9 de agosto | Em busca dos mamíferos do Arouca Geopark (colaboração de Dario Hipólito da Universidade de Aveiro) » 10 de agosto | Líquenes com História(s) (colaboração de Joana Marques da CIBIO - Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos) » 11 de agosto | Pedras Parideiras: um tesouro geológico na serra da Freita » 17 de agosto | Sobreviver na serra da Freita – um território habitado há 5000 anos (colaboração de Marta Correia do Centro de Arqueologia de Arouca) » 15 de setembro | Do Radar Meteorológico de Arouca… a mais bela panorâmica do Arouca Geopark! (colaboração de Sérgio Barbosa do IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera e Carlos Rodrigues da Câmara Municipal de Arouca). Mais informações aqui.



Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1 Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

Inicie sessão, para votar. Comentar Artigo Imprimir Artigo Enviar Artigo Partilhar Artigo 0 Comentário(s)