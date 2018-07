Aveiro / Publicidade: Concurso com renda de meio milhão de euros ficou deserto 13 jul 2018, 00:21 Falhou o concurso internacional para a concessão da publicidade no município de Aveiro aberto em fevereiro passado com valor base de 500 mil euros, anual durante 15 anos, por não ter aparecido qualquer concorrente, o que obriga a lançar novo procedimento



O executivo deliberou essta quinta-feira fazer uma nova tentativa, por lotes, sem preço base, "por não ser possível ao Mmnicípio determinar o volume de negócios do(s) concessionário(s) gerado ao longo do prazo de vigência do contrato."



A edilidade lembra que a exploração de publicidade comercial por empresas no nunicípio "encontrava-se por regularizar, sendo o processo gerido desde 2010 com sucessivos despachos (e não através da realização de um procedimento concursal)".



Após "um rigoroso e complexo trabalho de atualização do levantamento e caracterização de todo o mobiliário urbano existente" assim como "de várias consultas ao mercado" segue-se um concurso com lotes distintos. Um para abrigos, mupis e mupis digitais, com remuneração mínima anual de 130 mil euros (+IVA) e outro para minis e outdoors, com remuneração mínima anual de 150 mil euros (+IVA).



"Após a concessão dos serviços públicos de transportes rodoviário de passageiros, urge criar melhores condições de segurança e abrigos para os locais de paragem das linhas da rede, assim como a sua valorização e requalificação urbana", explica a Câmara.



No total vão ser instalados 227 novos abrigos de passageiros, 185 mupis (isolados e acoplados a abrigos de passageiros), sete mupis digitais interativos, 30 outdoors e 25 minis.



O valor do contrato a celebrar contém, além do pagamento da contrapartida financeira anual à Câmara, o investimento pelo concessionário na aquisição e instalação do mobiliário urbano, com a contrapartida da exploração da publicidade comercial nesse mobiliário urbano, em regime de exclusividade.



Notícias Relaccionadas 02 mar 2018, 19:14 Aveiro: Concurso da publicidade com renda de 500 mil euros "é de risco"

