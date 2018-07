Divulgados os vencedores do programa de aceleração da PRIO 12 jul 2018, 12:26 As startups Pavnext, Tram Grid e Macco Robotics são as vencedoras do programa de aceleração da PRIO, empresa de combustíveis com sede na zona portuária de Aveiro. O grupo de 10 finalistas foi acompanhado por mentores PRIO desde o bootcamp (14 e 15 de junho) até à final, "onde apresentaram os seus projetos e propostas de sinergia" com a PRIO a toda a administração e responsáveis pelas várias áreas de negócio da PRIO. As eleitas são duas startups portuguesas e uma espanhola, "escolhidas com base nas propostas de valor apresentadas na final, que resultaram do trabalho desenvolvido". Os vencedores terão acesso a realizar um projeto piloto com a PRIO de valor base mínimo de 10 mil euros e apoio à implementação por parte de especialistas PRIO e da NOVA SBE (ler artigo completo no suplemento AveiroWorkPoint). Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

