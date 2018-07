A CDU requereu informação à Câmara da Feira, através de um pedido entregue na Assembleia Municipal, sobre despejo de efluentes sem tratamento por parte da ETAR de Fiães.



A coligação PCP-PEV foi alertada por "queixas de moradores e utilizadores do espaço das Ribeiras em Fiães".



Uma situação que "é repetitiva" e já foi alvo de denúncia no mandato anterior.



A ETAR, situada na margem esquerda do rio Uíma, em pleno corredor ecológico das Ribeiras, concessionada à INDAQUA que por sua vez concessionou a gestão da infraestrutura, desde o início da sua atividade que tem vindo a receber um caudal superior ao suportado pela infraestrutura.



"Esta situação, desagradável para quem visita o local, constitui-se como um atentado à qualidade de vida dos moradores, compromete a qualidade das águas do rio Uíma e a biodiversidade", alerta a CDU que pretende saber se a Câmara Municipal tem conhecimento do problema e quais as medidas para atenuar e minimizar este atentado ambiental.