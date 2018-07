É uma iniciativa dirigida aos jovens e a todos que, no mês de julho, se encontrem a passar férias nas praias do Município de Ílhavo, incluindo na praia fluvial do Jardim Oudinot. Oferece a todos os que queiram participar um variado número de atividades culturais, desportivas, lúdico-recreativas e muita diversão.



As praias da Costa Nova, da Barra e a praia fluvial do Jardim Oudinot convertem-se em palcos improvisados e espaços de saber, onde a partilha da música, teatro, dança, alegria, desportos radicais e artesanato se vivenciam, desafiando e agitando com muita animação e sobretudo juventude, "ora aqui ora ali", ao sabor da brisa e das “olas” de praia.



Mais informações http://www.cm-ilhavo.pt/pages/677?event_id=3363



Assine o serviço de alerta de eventos culturais e de lazer Follow Aveiro



Follow Aveiro » lazer, eventos, tempo livre / leisure, events, free time



Subscrever a mailing list para receber a agenda aqui https://noticiasdeaveiro.hosted.phplist.com/lists/?p=subscribe&id=1