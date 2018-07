Ferrovia: CIP debate Aveiro-Salamanca 12 jul 2018, 10:09 A Confederação da Indústria Portuguesa (CIP) agendou para 19 de julho, em Aveiro, um debate público sobre o investimento na ferrovia, tendo como pano "a solução Aveiro-Salamanca". Um comunicado da Associação Industrial do Distrito de Aveiro (AIDA) informa que estão abertas as inscrições. A conferência debate tem como tema "O investimento na ferrovia é um pressuposto da competitividade - A solução Aveiro-Salamanca” e irá decorrer no Parque de Feiras e Exposições de Aveiro. "Esta iniciativa pretende contribuir para o debate público sobre o Programa Nacional de Investimentos 2030", refere a AIDA. Entre os intervenientes figuram Mira Amaral, do Conselho de Indústria Portuguesa da CIP, que irá apresentar o tema. A organização anuncia ainda a presença de Miguel Sanches, da Autoeuropa, que abordará o tema da "logística e o transporte ferroviário imprescindível para competitividade do País" e Jaime Vieira dos Santos, da Comunidade Portuária de Leixões, para falar da "complementaridade do transporte de mercadorias por via marítima e ferroviária como forma de melhorar a competitividade" numa visão integrada da logística. Luís Cabral da Silva, especialista em Transportes e Vias de Comunicação irá dar conta das oportunidades no âmbito dos QCA 2014/20 e 2021/27. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

