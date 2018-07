PS alerta para abandono do Navio-Museu Santo André 12 jul 2018, 09:51 Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, Eduardo Conde, Sérgio Lopes e Sara Pinho, em recente reunião da Câmara Municipal de Ílhavo, alertaram para o abandono a que está votado o projeto museológico do Navio-Museu Santo André, instalado no Jardim Oudinot. Pela voz de Eduardo Conde, os autarcas do PS realçaram a ausência qualquer enriquecimento do projeto ao longo dos últimos anos, desde a sua inauguração, registando-se uma estagnação da ideia museológica inicial e até desleixo na manutenção daquele equipamento cultural. O PS manifestou desagrado pelo desleixo registado em relação à inexistência de evolução e criação de pontos de interesse que façam voltar os visitantes. Ao nível do recheio, de atividades com notoriedade, da criação de uma linha de recriação de arqueologia industrial tão única neste concelho, não se nota uma ideia inovadora da Maioria PSD. Mas também há a registar que ao nível do cuidado físico, tanto do navio com da envolvente, há um completo desleixo na manutenção do espaço.Eduardo Conde exigiu à Maioria PSD que faça cumprir os objetivos do Navio Museu Santo André, de oferta cultural aos locais e visitantes na exaltação da nossa história e do património do concelho. Defendeu a urgência da existência de um projeto museológico renovado, assente na preservação do património, na educação das novas gerações, sendo para isso necessária pró-catividade e inovação da Maioria, que não se vislumbra na vontade de fazer crescer o projeto. Câmara de Ílhavo Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

