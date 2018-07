No passado dia 5 de Julho, o grupo municipal do Bloco de Esquerda de Ovar – representado por Liliana Resende – levou à votação na Assembleia Municipal uma recomendação que visava promover a integração da prática da natação no programa de educação física em todas as escolas do primeiro ciclo do ensino básico do município de Ovar.

Apresentámos esta recomendação pois consideramos que saber nadar é uma competência essencial para as crianças do município de Ovar, uma vez que a água é um elemento dominante no concelho.

O texto, que foi aprovada por unanimidade na reunião da Sessão Ordinária de 5 de Julho, da Assembleia Municipal de Ovar, recomenda à Câmara Municipal que promova um programa de utilização gratuita da piscina municipal, pelas crianças do 1º ciclo do ensino básico, em horários com menor taxa de utilização.

No texto da recomendação são apresentadas sugestões de operacionalização de um programa desta natureza, por exemplo através: da frequência alternada dos equipamentos municipais por parte dos diferentes agrupamentos escolares; do estabelecimento de protocolo com entidades, como a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Esmoriz, no sentido de assegurar a abrangência do programa de iniciação à natação a todas as crianças do concelho.

O Bloco de Esquerda congratula-se com o facto de que todas as forças políticas com assento na Assembleia Municipal terem manifestado o seu apoio, através do voto favorável.

Esperamos que o executivo acolha a proposta e mantemos a nossa disponibilidade em contribuir para encontrar soluções que permitam a implementação efetiva do programa. A proposta completa pode ser consultada em https://tinyurl.com/recomendacaoBEpiscina.

Bloco de Esquerda