Oliveira de Azeméis anuncia pavimentações no concelho 11 jul 2018, 22:56 A Câmara de Oliveira de Azeméis anunciou que irá avançar com a pavimentação de um conjunto de arruamentos num investimento próximo de 400 mil euros.



"As obras deverão ficar concluídas até ao final do mês de outubro. Serão beneficiadas dezenas de ruas em todas as freguesias do concelho e algumas rotundas da cidade de Oliveira de Azeméis", refere um comunicado.



A autarquia adianta que prevê lançar até ao final do ano mais um concurso público para recuperação da degradada rede viária concelhia. “O objetivo é continuar, de forma planeada, a dar resposta a necessidades urgentes de intervenção na rede viária”, afirma o vereador do trânsito, Hélder Simões, citado na nota de imprensa. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

