A empresa Ubiwhere, que tem sede em Aveiro, integra o ´Programa de Aceleração´ dinamizado pela marca de veículos automóveis Porsche.



A tecnológica foi selecionada para o projeto de ´mobilidade inteligente´ apoiado pela construtora alemã.



Nesse âmbito, a Ubiwhere criou uma plataforma ´Unicle´ para "comunicações veiculares" baseada em tecnologia 5G, apresentada a 3 de julho, em Madrid durante um ´demo day´ que contou com mais três finalistas.



O programa promovido pela Porsche Ibérica em parceria com a Conector Startup Accelerator contou com mais de 120 entidades de Portugal e Espanha.



A Ubiwhere, que foi a única portuguesa presente no lote dos quatro finalistas, refere que a plataforma ´Unicle´ "destaca-se enquanto uma solução inovadora na tecnologia 5G, assente em cloud e edge computing, que tem como objetivo fazer a ligação entre a indústria automóvel e operadores de telecomunicações, potenciando comunicações fiáveis e em larga escala entre veículos, rede e infraestrutura."



O primeiro programa da Porsche Ibérica foi destinado a start-ups que desenvolvem projetos de mobilidade inteligente (smart mobility), estilo de vida, experiência do cliente (retail) e da ´Internet of Things´ (IoT).



"A presença no ´Programa de Aceleração´ da Porsche reforça e consolida o posicionamento da Ubiwhere, enquanto empresa líder na investigação e desenvolvimento tecnológico nas áreas de Smart Cities, Telecomunicações e Internet of Things.

Abrem-se assim as portas para uma viagem de mãos dadas com a Porsche, nos desafios inerentes ao futuro da mobilidade inteligente", refere um comunicado da empresa fundada em 2007.



A Ubiwhere é especialista em software nas áreas de smart cities, telecomunicações e ´Internet do Futuro´. Possui quatro escritórios a nível nacional e cerca de 50 colaboradores.