A Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, inaugurou, no passado dia 5 de julho, a Unidade Móvel de Atendimento de Anadia, um novo posto itinerante da Câmara Municipal de Anadia destinado a levar diversos serviços públicos às populações mais isoladas ou com constrangimentos de mobilidade. Na ocasião, a governante destacou o potencial do projeto e a sua relevância para a melhoria das condições de acesso dos cidadãos aos serviços. Esta unidade leva, aos locais mais remotos, valências do Espaço Cidadão (ação social e serviços informativos e de proximidade), da Biblioteca Municipal, e da Saúde, procurando favorecer a aproximação da autarquia aos seus munícipes, promover o envelhecimento ativo da população, e contribuir para a melhoria da sua qualidade de vida. Os munícipes terão, assim, acesso a serviços municipais na área da ação social (Fundo Social e apoio na comparticipação de medicamentos e no arrendamento à habitação), podendo também requisitar serviços de água e saneamento, subscrever os cartões Anadia Sénior e Anadia Jovem, e obter informações de caráter diverso. A Biblioteca Municipal também está presente na Unidade Móvel de Atendimento, facultando a emissão do Cartão de Utilizador e a requisição, a devolução, e a reserva de livros, DVD, CD, e revistas da biblioteca. Na área da Saúde, e graças a acordos estabelecidos entre a autarquia e unidades de saúde do concelho, serão disponibilizados rastreios diversos (diabetes e tensão arterial) e vacinação. Este veículo da Câmara Municipal de Anadia, que, duas vezes por mês, percorrerá mais de 30 lugares do concelho de Anadia, encontra-se dotado com um terminal que permitirá efetuar pagamentos.

