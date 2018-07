Oliveira do Bairro: Destroçadores mecânicos para limpeza de terrenos ao serviço das Juntas de Freguesia 10 jul 2018, 13:28 Três Juntas de Freguesia do Concelho de Oliveira do Bairro adquiriram destroçadores mecânicos para limpeza de terrenos, na sequência do reforço do apoio financeiro da Câmara Municipal, no âmbito dos acordos de execução e delegações de competências.



"As máquinas foram adquiridas pelas Juntas de Freguesia de Oiã e Oliveira do Bairro e União das Freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa. A Junta de Freguesia da Palhaça não seguiu o exemplo das suas congéneres, uma vez que não dispõe de trator, indispensável para acoplar o destroçador", refere um comunicado.



Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal, diz que a aquisição destas máquinas só foi possível devido "ao crescente apoio financeiro que este Executivo tem dado às Juntas de Freguesia e que, neste caso em concreto, vai ajudar a resolver o problema da gestão de combustíveis, diminuindo assim a probabilidade de fogos florestais, com mais benefícios ambientais, uma vez que também evitará a aplicação de herbicidas e outros produtos químicos em alguns locais".



Os três destroçadores, que já entraram ao serviço das Juntas de Freguesia referidas, foram entregues no estaleiro municipal e depois transportados pelos respetivos serviços.

