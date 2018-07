Portugal é um país absolutamente extraordinário e já um dos mais eleitos pelos turistas como destino de viagens.



Foto: en.wikipedia / CCO

A verdade é que nós temos um pouco de tudo. Uma costa imensa com praias deslumbrantes de norte a sul, picos de montanhas cuja paisagem é de cortar a respiração e cidades carregadas de história e significado. Somos um país que sabe receber quem nos visita e temos o dom inato de saber dar uma boa festa, regada com os melhores vinhos e a comida mais saborosa.



Estamos divididos por 18 distritos (mais 4 nas nossas ilhas), 308 concelhos e mais de 3000 freguesias. Todas elas com particularidades muito únicas e especiais que encantam não só quem atravessa a fronteira, mas também quem por cá nasceu.



Se está a planear conhecer melhor Portugal, este artigo vai ajudá-lo. Sobretudo se pensa ir um pouco mais para norte. Poderíamos falar de todos os distritos, mas hoje vamos dar especial enfoque ao nosso distrito de Aveiro e a algumas das suas cidades e ao que têm de de melhor para nos dar. Como não é possível falar em todas as maravilhas de cada cidade, escolhemos apenas quatro para já. Veja a lista do que consideramos ser imperdível.



Aveiro

Comecemos pela Veneza Portuguesa. Esta pequena e cativante cidade comunica com a Ria através de 3 canais que a dividem das salinas. Enquanto se delicia com um dos ex-libris da nossa gastronomia - os famosos ovos moles - dê um passeio nos bonitos e coloridos Moliceiros e aproveite para conhecer as Salinas. Seja de dia ou de noite, vai conseguir passar momentos muito animados nesta cidade, que acabou de ressuscitar uma pequena “praia” nas suas salinas apelidada de Noerinha. Sim, além de cidade histórica, a nossa Veneza está também carregada de praias extraordinárias. É sem dúvida uma cidade ideal se não quer apenas fazer praia este verão. Lembre-se de passar pela Costa Nova, para conhecer as típicas casas às riscas, as preferidas dos nossos turistas.



Espinho

Quando ouvimos falar em Espinho, lembramo-nos da sua grande Feira das segundas-feiras - a maior da Península Ibérica - e das boas praias para amantes de surf. Espinho é também uma das poucas localidades portuguesas a manter viva a tradição da Arte Xávega, um tipo de pesca já muito antiga utilizada pelos nossos pescadores e que ainda atrai muitas pessoas para comprar peixe fresco.

Espinho é também berço do único casino do distrito, muito conhecido por todo o país. O Solverde, continua a ser uma atração muito popular da região. Para além de numerosos eventos que acontecem mensalmente nos seus showrooms, o casino conta com clássicas mesas de jogo. Aqui vai poder encontrar torneios frequentes e mais Stots Machines do que no maior casino da Europa - o Casino de Estoril. Além disso, conta também com um clássico: "Les Roullets", a imagem de marca de todos os casinos, tantas vezes retratada em famosos filmes e livros por todo o mundo. Vale a pena visitar!



Águeda

Com certeza que já ouviu falar da cidade dos chapéus coloridos, não já? Ruas estreitas e empedradas têm refletidas no chão as dezenas de cores diferentes dos chapéus que cobrem todo o céu da cidade. Vale a pena visitar Águeda somente para ver como o povo sabe tão bem decorar as suas ruas. AgitÁgueda, a decorrer no mês de Julho, é o evento cultural mais conhecido da cidade, fazendo parte da Fest300 este ano, a lista dos melhores festivais do Mundo da Everfest. Se quer um pouco de animação, não vai querer perder este evento que conta sempre com centenas de artistas em palco.



Mealhada

Um pouco mais abaixo de Águeda, encontramos a Mealhada, situada na famosa Bairrada. “Água, Pão, Vinho e Leitão - 4 Maravilhas da Mesa da Mealhada”, é a marca criada e registada pelo município em 2007, uma espécie de tributo ao que há de melhor na região. A fresca água de Luso, a cerca de 5km da cidade (e muito perto da linda mata do Bussaco, que também o/a convidamos a descobrir), os vinhos (e espumantes) espremidos das centenas de hectares de vinhas que pintam a Bairrada, o saboroso pão da Mealhada que já percorre todo o país e o prato mais cobiçado da terra, o delicioso Leitão à Bairrada, são mais do que bons motivos para visitar esta cidade e colocar o seu paladar à prova. E quiçá fazer uma prova de vinhos pela região.

Os concelhos que fazem parte deste distrito ultrapassam uma dezena e em todos eles consegue encontrar gastronomia, atividades, paisagens, pessoas e eventos maravilhosos. Se tiver tempo para descobrir todos, aproveite. Um conselho? Agora que é verão, comece pelas nossa bonita costa e pelas suas praias e deixe-se encantar.