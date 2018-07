Fernando Mendonça assumiu funções na Segurança Social, em Aveiro 10 jul 2018, 09:48 É publicado no Diário da República de hoje o despacho que designa Fernando Mendonça, pelo período de cinco anos, para exercer o cargo de diretor do Centro Distrital de Aveiro, do Instituto da Segurança Social. O antigo vereador do PS na Câmara de Estarreja, que vinha exercendo atividade profissional no comércio de arte, foi escolhido na sequência de procedimento concursal para suceder a Manuel Ruivo. Fernando Mendonça, que assumiu funções a 29 de junho, concorreu a par de Lícinio Pimenta e Almiro Moreira. O novo director da Segurança Social de Aveiro tem 50 anos, é licenciado em História, na variante de História da Arte, pela Universidade de Coimbra, e pós-graduado em Gestão Pública pela Universidade de Aveiro. Além de passagens pelo gabinete do antigo Governo civil, assumiu responsabilidades autárquicas na criação e implementação de conselhos municipais de solidariedade social e de programas municipais de combate à pobreza. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

