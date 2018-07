Anadia: Vigilância móvel da floresta envolve associações e Juntas de Freguesia 09 jul 2018, 20:45 As freguesias de Avelãs de Cima, de Moita, e de Vila Nova de Monsarros, em Anadia, ficaram dotadas com seis equipas, com dois vigilantes cada, para o exercício de ações de vigilância móvel das respetivas áreas florestais, informa a Câmara local.



A vigilância móvel permanente dos espaços florestais do concelho decorre de um protocolo de cooperação celebrado pelo município com as juntas de freguesia e associações locais, que "assumiram o compromisso de atuar no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios."



O trabalho das associações é coordenado, supervisionado e monitorizado pelas quatro autarquias signatárias. Ao município cabe apoiar material e financeiramente a operação com 14 mil euros a cada associação. A verba destina-se ao pagamento do serviço dos vigilantes e dos combustíveis.



A cada coletividade são ainda cedidos dois veículos motorizados, dispositivos de telecomunicações, e o restante equipamento necessário, para além de lhes serem custeados a manutenção e os seguros dos referidos veículos.



O protocolo estará em vigor durante o período crítico definido para o ano de 2018.

