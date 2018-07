Queda de estrutura metálica em fábrica causa um morto em Oliveira do Bairro 09 jul 2018, 19:01 A queda de uma estrutura metálica numa empresa de Oliveira do Bairro provocou a morte de um homem de 47 anos.

Entre bombeiros e meios do INEM, estiveram envolvidos no socorro 11 efetivos e quatro veículos.



O alerta foi dado pelas 17:44. A vítima ainda seria encontrada com vida, mas acabou por entrar em paragem cardiorespiratória e o óbito seria declarado no local. O acidente deu-se durante trabalhos de montagem da estrutura metálica. O trabalhador foi atingido pela queda de um dos elementos que estavam a ser colocados. A GNR tomou conta da ocorrência que será comunicada à Autoridade das Condições de Trabalho (ACT), a quem compete a investigação destes casos. Notícias Relaccionadas Classifique esta notícia: Sem classificação

