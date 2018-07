A PSP de Ovar apreendeu ontem uma embalagem com cerca 955 doses de estupefaciente, na cidade.



A intervenção policial ocorrem ontem, pelas 09:20, após alerta dado por um atleta.



O produto foi transportado para a esquadra, onde foram realizados testes de despistagem, com resultados a concluir tratar-se de haxixe.



A investigação continua a decorrer, a fim de se averiguar as circunstâncias do seu aparecimento.



Ainda em Ovar, a PSP efetuou ontem, ao final da manhã, uma operação de fiscalização nas imediações da Praia do Furadouro.



Da operação resultou a detenção de vendedoras (de 24 anos e 29 anos) e identificação de sete homens com idades compreendidas entre os 20 e os 43 anos, por suspeita da prática do crime de contrafação.



A PSP dá conta da apreensão de 42 pares de óculos, 251 pares de sapatilhas, 328 t-shirts, 19 casacos e 1 par de calças, por suspeita de serem contrafeitos.



O material apreendido foi avaliado em cerca de 19 mil euros.